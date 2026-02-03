डेहराडूनमध्ये प्रवाशांनी भरलेली बस दरीत कोसळली; तिघांचे मृतदेह सापडले, बचावकार्य युद्ध पातळीवर सुरू

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

उत्तराखंडमधील डेहराडून जिल्ह्यात भीषण अपघात झाला आहे. हिमाचल परिवहन मंडळाची प्रवाशांनी खचाखच भरलेली बस दरीमध्ये कोसळली आहे. या अपघातात तीन जणांचा मृत्यू झाला असून अनेक जण जखमी आहेत. घटनास्थळी मदत आणि बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, ही बस डेहराडून मार्गे हिमाचल प्रदेशमधील पावटा साहिब गुरुद्वारा येथे जात होती. बसमध्ये 35 ते 40 प्रवासी होते. मंगळवारी सकाळी डेहराडून जिल्ह्यातील कालसी भागात येणाऱ्या क्वानू-मीनस मार्गावरील डोंगराळ भागात या बसचा अपघात झाला आणि बस 60 फूट खोल दरीत कोसळली.

अपघाताची माहिती मिळताच एसडीआरएफचे जवान, पोलीस आणि प्रशासनाने तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. आतापर्यंत तीन प्रवाशांचे मृतदेह बाहेर काढण्यात आले असून जखमींना उपचारांसाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. मृतांमध्ये दोन महिला आणि एका पुरुषाचा समावेश असल्याचे कळते.

दरम्यान, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धानी यांनी डेहराडून बस अपघातावर दु:ख व्यक्त केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी फोनवरून संवाद साधत जखमींना आवश्यक ती मदत करण्याचे निर्देश दिले. यानंतर जिल्हा प्रशासन आणि पोलिसांनी तात्काळ बचावकार्य सुरू केले. गंभीर जखमी प्रवाशांना एअरलिफ्ट करत रुग्णालयात दाखल केले आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

‘प्रायव्हसी’शी तडजोड नको; Meta आणि WhatsApp ला सर्वोच्च न्यायालयाने ठणकावले

Gold Silver Rate – सोने चांदीतील मोठ्या घसरणीनंतर आता बुल रन सुरू? एका दिवसात किमतीत तुफानी वाढ

‘भाजपने पुन्हा शेतकऱ्यांवर वार केला’, हिंदुस्थान–अमेरिका व्यापार करारावर अखिलेश यादवांचे गंभीर सवाल

मीरा-भाईंदरच्या महापौरपदी परप्रांतीयच! डिंपल मेहता यांच्या निवडीला मराठी एकीकरण समितीचा विरोध

पुन्हा ट्रम्प यांची एक घोषणा अन् पडलेला रुपया वधारला; व्यापार कराराचे जगभरात परिणाम

Nanded news – सत्तेच्या हव्यासातून पोटच्या मुलीचा खून; 3 अपत्यांच्या अटीमुळे चिमुकलीला कॅनॉलमध्ये फेकले, निर्दयी बापाला बेड्या

आयएएस अधिकाऱ्याने आपल्या मुलीला अंगणवाडीत केले दाखल, सरकारी शिक्षण व्यवस्थेबाबत गैरसमज दूर करण्यासाठी घेतला निर्णय

Stock Market Update – ट्रम्प यांचे एक ट्विट अन् शेअर बाजार बनला रॉकेट; सेन्सेक्स 4,205, तर निफ्टी 1,252 अंकांनी वधारला

Pankaja Munde News – पंकजा मुंडे यांच्या हेलिकॉप्टरमध्ये तांत्रिक बिघाड