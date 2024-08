आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू; विनेश फोगाटच्या अपात्रतेबाबत पी. टी. उषा यांची प्रतिक्रिया

हिंदुस्थानची स्टार कुस्तीपटू विनेश फोगाटने पॅरिस ऑलिम्पिकच्या फायनलमध्ये धडक दिली. मात्र, विनेश फोगाटला 2024 च्या पॅरिस ऑलिम्पिकसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे देशभरात संताप व्यक्त होत आहे. तसेच ऑलम्पिकवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी होत आहे. या निर्णयाचे पडसाद संसदेतही उमटले. या निर्णयामुळे देशभरातून संताप व्यक्त होत आहे. आता याबाबत भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्ष पी. टी. उषा यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे.

पॅरिसमधल्या ऑलिम्पिकमधून विनेश फोगाट अपात्र ठरली. पन्नासपेक्षा जास्त वजन असल्याने विनेशला अपात्र ठरवण्यात आले आहे. याबाबत समजताच विनेशची तब्येत बिघडली आणि ती चक्कर येऊन पडली. डिहाड्रेशन म्हणजेच शरीरात पाणी कमी झाल्यामुळे तिची प्रकृती बिघडली. त्यानंतर पी.टी. उषा यांनी विनेशची भेट घेतली. तसेच याबाबत आम्ही आमच्याकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. आपण जागतिक कुस्ती महासंघाच्या अध्यक्षांनाही भेटणार असल्याचे उषा यांनी सांगितले.

#WATCH | On Vinesh Phogat’s disqualification, President of the Indian Olympic Association (IOA) PT Usha says, “We are doing our best. I am going to meet the World Wrestling Federation President also…”#ParisOlympics2024 pic.twitter.com/Ds9104gBde

— ANI (@ANI) August 7, 2024