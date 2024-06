Monsoon 2024 : मुसळधार पाऊस कोसळणार! पुढील 5 दिवस राज्यातील जिल्ह्यांना IMD चा अलर्ट

संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी शुभ वार्ता आहे. हवामान विभागाने पुढील चार आठवड्यांचा अंदाज वर्तवला आहे. राज्यात तळ कोकणात मान्सून दाखल झाला असून पावसाला सुरुवात झाली आहे. आता पुढील पाच दिवसांसाठी हवामान विभागाने राज्यातील जिल्ह्यांना अलर्ट जारी केला आहे.

पुणे हवामान विभागाचे प्रमुख के. एस. होसाळीकर यांनी ट्विट करून मान्सूनबाबत महत्त्वाची अपडेट दिली आहे. हवामान विभागाकडून पुढील पाच दिवसांसाठी जिल्हास्तरीय सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला. रत्नागिरी आणि सोलापूरपर्यंत मान्सूनचे आगमन झाले आहे. येत्या तीन-चार दिवसांत मुंबईसह महाराष्ट्राच्या आणखी भागात मान्सून दाखल होईल, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवल्याची माहिती होसाळीकर यांनी ट्विटमधून दिली आहे.

6th June: Extended range forecast for rainfall by IMD for coming 4 weeks

June looks better as it progresses. West coast looks like will remain busy throughout!! pic.twitter.com/bXROASxFjA

