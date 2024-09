मराठी माणसाला एक रुपयाचा बिझनेस देणार नाही, असे म्हणणारा टीसी आशिष पांडेला रेल्वेने केले निलंबीत

मी मुंबईत राहूनही मी मराठी व मुस्लिम माणसांना एक रुपयाचा बिझनेस देत नाही, मी फक्त भैय्या लोकांच्या रिक्षातच बसतो, त्यांनाच धंदा देतो… अशी अरेरावीची भाषा करणाऱ्या एका टीसीला पश्चिम रेल्वेने निलंबीत केले आहे. या टीसीचा ऑडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. आशिष पांडे असे त्याचे नाव आहे.

‘I don’t give business to Muslims & Maharasthrians.

I don’t sit in autos of Muslims & Maharashtrians.’

– Ashish Pandey, TC in Western Railway who lives in Mumbai. pic.twitter.com/a1RRIZXgwM

— Cow Momma (@Cow__Momma) September 22, 2024