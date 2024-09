बदलापूरमधील शाळेचे ट्रस्टी कोठे आहेत? त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न होतोय का? आदित्य ठाकरे यांचे संतप्त सवाल

बदलापूरमधील शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींच्या लैगिंक शोषणातील आरोपी अक्षय शिंदे याच्या एन्काऊंटरनंतर या घटनेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे. हे सर्वच संशयास्पद असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच या प्रकरणाबाबत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहे.

आदित्य ठाकरे यांनी एक्सवर पोस्ट करत हे प्रश्न विचारले आहेत. बदलापूरमधील शाळेचे ट्रस्टी कोठे आहेत तसेच वामन म्हात्रे कोठे आहेत, असे सवाल आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. बदलापूरच्या शाळेचे ट्रस्टी कोठे आहेत, त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत आहे काय असा सवाल त्यांनी केला आहे. शाळेचे ट्रस्टी भाजपशी संबंधित असल्याने त्यांना वाचवण्यासाठी कोण प्रयत्न करत आहे, याची माहिती सरकार देईल का,तसेच महिला पत्रकाराला उन्मत्त सवाल करणारे मिंधे गटाचे वामन म्हात्रे कोठे आहेत, असा सवालही त्यांनी केला आहे. तसेच आता आंदोलन करणाऱ्या बदलापूरकरांवरील गुन्हे मागे घेणार का, असा संतप्त सवालही आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.

The real question is:

1) Where are the trustees of the Badlapur school? Why are they being protected by the bjp- mindhe regime?

2) What about mindhe’s local chap- Waman Mhatre who asked questioned a journalist that why she was questioning the incident as if she herself had been…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) September 24, 2024