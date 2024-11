अदानींकडून 100 कोटी रुपयांचा निधी घेणार नाही, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांची भुमिका

तेलंगणा सरकारने यंग इंडिया स्किल युनिव्हर्सिटीसाठी निधी गोळा करायला सुरूवात केली आहे. या अभियानासाठी उद्योगपती गौतम अदानी 100 कोटी रुपये द्यायला तयार होते. पण हे पैसे आपण घेणार नाही अशी भुमिका मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी मांडली आहे.

Hyderabad | Telangana Chief Minister Revanth Reddy says, “…Many companies have given funds to the Young India Skill University. In the same way, the Adani group also gave Rs 100 crores. Yesterday, we wrote a letter to Adani on behalf of govt stating that the state govt is not… pic.twitter.com/x8LESKCrWV

