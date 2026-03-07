डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मी अल्पवयीन असताना लैंगिक अत्याचार केले, एपस्टिन फाइल्सच्या नव्या खुलाशानंतर महिलेचा गंभीर आरोप

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

लैंगिक शोषण गुन्हेगार जेफ्री एपस्टिनशी संबंधित प्रकरणातील काही नवीन गोपनीय कागदपत्रे (Epstein Files) सार्वजनिक करण्यात आली असून, यामध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DOJ) प्रसिद्ध केलेल्या या कागदपत्रांनुसार, एका अज्ञात महिलेने ट्रम्प यांच्यावर ती अल्पवयीन असताना लैंगिक अत्याचार केल्याचा दावा केला आहे.

ट्रम्प यांच्यावर आरोप करणाऱ्या महिलेची २०१९ मध्ये एफबीआयने अनेक वेळा मुलाखत घेतली होती. यानंतर प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, एका पीडित महिलेने दावा केला की, जेव्हा तिचे वय अवघे १३ ते १५ वर्षे होते, तेव्हा जेफ्री एपस्टिनने तिची ओळख डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी करून दिली होती. न्यूयॉर्कमधील एका इमारतीत ट्रम्प यांनी आपल्यावर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप या महिलेने केला आहे.

महिलेचा असाही दावा आहे की, गेल्या काही वर्षांत तिला आणि तिच्या जवळच्या लोकांना गप्प राहण्यासाठी असंख्य धमकीचे फोन आले. तिला वाटते की हे फोन एपस्टिनशी संबंधित लोकांकडून आले असावेत.

दरम्यान, एपस्टिन फाइल्समध्ये ट्रम्प यांचे नाव ३८,००० पेक्षा जास्त वेळा आले आहे. १९९० च्या दशकात एपस्टिनच्या खाजगी विमानातून सात ते आठ वेळा प्रवास केल्याचा उल्लेख या नोंदींमध्ये आहे. ट्रम्प यांच्या मार-ए-लागो क्लबमधील पाहुण्यांच्या यादीतही त्याचा समावेश आहे.

तपासात अशी माहिती समोर आली आहे की लैंगिक शोषणाचे जाळे केवळ अमेरिकेपुरते मर्यादित नव्हते. एपस्टिनने एक संघटित तस्करीचे जाळे तयार केले. एपस्टिन फाइल्समध्ये आतापर्यंत १५ देशांमधील श्रीमंत व्यक्ती, राजकारणी आणि आंतरराष्ट्रीय व्यक्तींची नावे समोर आली आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

IND Vs NZ Final – हृदय तोडावं लागलं तरी चालेल… न्यूझीलंडच्या कर्णधाराच टीम इंडियाला सुचक इशारा

पंतप्रधान मोदींनी इस्रायल सोडल्यानंतर इराणवर हल्ला करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, इस्रायली परराष्ट्र मंत्र्यांचे वक्तव्य

पत्रकार हत्या प्रकरणी राम रहिमची न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता, इतर ३ जणांची शिक्षा कायम

इराणचा दुबई विमानतळावर भीषण हल्ला, सर्व विमान उड्डाणे स्थगित

IND Vs NZ Final – ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’ म्हटलं की धाकधुक वाढते! या मैदानावर हिंदुस्थानचा रेकॉर्ड इतका खराब आहे का?

इराण झाला आणखी आक्रमक, शरण येण्याच्या अमेरिकेच्या धमकीला प्रत्युत्तर देत म्हणाला….

Iran Israel War – इराणच्या ड्रोन आणि क्षेपणास्त्र हल्ल्यांनी युएई हादरले; दुबई विमानतळावरील वाहतूक विस्कळीत

इराणच्या 32 युद्धनौकांना जलसमाधी; पण ‘IRIS लावन’ जहाज हिंदुस्थानमुळे राहिलं सुरक्षित, परराष्ट्र मंत्र्यांनी संपूर्ण घडामोडच सांगितली

उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री थोडक्यात बचावले! हेलिकॉप्टरचे आपत्कालीन लँडिंग, केबिनमध्ये भरला होता धूर