जगातली सगळ्यात मोठी नदी का आटतेय? धक्कादायक कारण आले समोर

जगातली सर्वात मोठी नदी समजली जाणारी अ‍ॅमेझॉन नदी आटत चालली आहे. त्यामुळे वैज्ञानिकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. गेल्या 121 वर्षात पडलेला हा सर्वात मोठा दुष्काळ असून यामुळे पाण्याचे तापमान सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले आहे. या नदीचे तापमान सामान्य मनुष्याच्या शरीराच्या तापमानापेक्षा दोन अंशांनी वाढले आहे. त्यामुळे या नदीतले लाखो जीवजंतू मरण पावले असून त्यात 150 डॉल्फिन माशांचाही समावेश आहे. पण ही नदी का सुकत चाललीये? हा दुष्काळ का पडतोय?

10 days already with the Amazon River decreasing 30 cm/day here in Tefé

Water level is 3 m below the level observed at the same period in 2023

Perspectives of one more strong (maybe extreme) drought in Central Amazon in 2024 pic.twitter.com/054sER1Ib7

— Ayan Fleischmann (@AyanFleischmann) August 21, 2024