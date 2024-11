WPL 2025 – RCB आणि MI ने या खेळाडूंना ठेवले कायम; तर या खेळाडूंना दिला नारळ, वाचा सविस्तर…

Women’s Premier League 2025 चा रणसंग्राम 23 फेब्रुवारी पासून सुरू होणार आहे. यासाठी मिनी लिलाव प्रक्रिया पार पडणार आहे. तत्पूर्वी मुंबई इंडियन्स आणि रॉलय चॅलेंजर्स बंगळुरू या संघांनी अनुक्रमे 4 आणि 7 खेळाडूंना नारळ देत बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे.

डब्ल्यूपीएलचा पहिला हंगाम मुंबई इंडियन्सने गाजवला आणि विजेतेपदावर मोहर उमटवली. तर दुसऱ्या हंगामावर RCB ने वर्चस्व गाजवत विजेतेपद पटकावले. आता दोन्ही संघांनी डब्ल्युपीएलच्या तिसऱ्या हंगामासाठी संघ बांधणीला सुरुवात केली आहे. त्या अनुषंगाने डब्ल्यूपीएलच्या मिनी लिलाव प्रक्रियेपूर्वी दोन्ही संघांनी काही खेळाडूंना करारमुक्त केले आहे, तर काही खेळाडूंना कायम ठेवले आहे. मुंबई इंडियन्सने चार खेळाडूंना करारमुक्त केले आहे. या खेळाडूंमध्ये प्रियांका बाला, हुमैरा काझी, फातिमा जाफर आणि इस्सी वोंग या खेळाडूंचा समावेश आहे. गतविजेत्या आरसीबीने एकून 7 खेळाडूंना करारमुक्त केले आहे. या खेळाडूंमध्ये दिशा कसाट, नदीन डी क्लार्क, शुभा सतीश, श्रद्धा पोक्कर, हेदर नाईट, इंद्राणी रॉय आणि सिमरन बहादूर या खेळाडूंचा समावेश आहे.

:

Presenting to you the early bird entries to our Class of 2025! ❤

With a dynamic mix of youth, experience, talent, and flair, these Retained Champions are primed to defend our #WPL silverware! … pic.twitter.com/7mhXbtqE2h

— Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) November 7, 2024