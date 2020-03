YES Bank चे संस्थापक राणा कपूर यांच्या घरावर ED चे छापे

YES Bank crisis येस बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांच्या घरावर शुक्रवारी रात्री अंमलबजावणी संचलनालय म्हणजेच ED ने छापेमारी केली. निर्मला सीतारमण यांनी शुक्रवारी आश्वासन दिलं होतं की पुढच्या 30 दिवसांत येस बँकेचे (YES Bank) पुनर्गठन केले जाईल. या आश्वासनाच्या काही तासांतच राणा कपूर यांच्या घरावर हे छापे पडले आहेत. संचलनालयाने राणा कपूर यांच्याविरूद्ध खटलाही दाखल केला आहे.

Maharashtra: Enforcement Directorate (ED) raid is underway at #YesBank founder Rana Kapoor’s residence, at ‘Samudra Mahal’ residential tower in Mumbai. ED has registered a case under Prevention of Money Laundering Act (PMLA) against Rana Kapoor. pic.twitter.com/3JghF9nhIE

— ANI (@ANI) March 6, 2020