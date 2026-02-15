हॉलिडे एक्सप्रेसच्या इंजिनात बिघाड; उंबरमाळी ते खर्डी स्थानकादरम्यान लोकल, एक्सप्रेस साडेतीन तास ठप्प

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मध्य रेल्वेच्या उंबरमाळी ते खर्डी स्थानकादरम्यान अप मार्गावर हॉलिडे एक्सप्रेसच्या इंजिनमध्ये बिघाड झाला. यामुळे आज संध्याकाळी पावणेपाच ते रात्री सव्वाआठपर्यंत साडेतीन तास वाहतूक ठप्प झाल्याने चाकरमानी प्रवाशांसह नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागला.

उंबरमाळी ते खर्डी स्थानकादरम्यान अप मार्गावर आज संध्याकाळी हॉलिडे एक्सप्रेसच्या इंजिनमध्ये बिघाड झाल्याने वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली. त्यामुळे सायंकाळी 5 वाजून 13 मिनिटांची उंबरमाळी स्थानकावरून आणि कसारा येथून 6 वाजून 18 मिनिटांची मुंबईला जाणाऱया लोकलसह अप मार्गावरून धावणाऱया पुष्पक एक्सप्रेस, हरिद्वार एक्सप्रेस इगतपुरी स्थानकात उभ्या होत्या तर अन्य मेल-एक्सप्रेसचा तब्बल साडेतीन तास खोळंबा झाला. विशेष म्हणजे, या गंभीर समस्येबाबत माहिती दिल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाला जाग आली. त्यानंतर कल्याण व वासिंद येथून इंजिन मागविण्यात आले. रेल्वे अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या भोंगळ कारभाराबाबत सर्व प्रवासी संघटना आणि प्रवासी नाराजी व्यक्त करीत आहेत.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

भिवंडीचे माजी महापौर विलास पाटील यांना अटक; चार दिवसांची कोठडी, एक कोटीची फसवणूक

ट्रॅकच्या दोन्ही बाजूंनी वणवा भडकला, कर्जतकडे येणाऱ्या लोकलमधील प्रवाशांचा जीव सुदैवाने बचावला; मोटरमनची सतर्कता, अर्धा किलोमीटर लोकल मागे नेली

कॅलिफोर्नियात हिंदुस्थानी विद्यार्थी अचानक बेपत्ता

ICC T20 WC 2026 – आयर्लंडची ओमानला ‘टकर’, मोठ्या विजयासह सुपर एटच्या आशा पल्लवित

हिंदुस्थानात 4 हजार कोटींहून अधिक स्पॅम काॅल्स

समुद्रात ड्रग तस्कर जहाजावर अमेरिकेचा हल्ला

अहिल्यानगरात भाजप पदाधिकाऱ्याचा जुगार अड्डा उद्ध्वस्त; पोलीस निरीक्षक ज्योती गडकरी यांची कारवाई

पनवेलमध्ये रिक्षात बसलेल्या महिलेवर चालकाचा चाकूहल्ला; गाडीबाहेर फेकून दागिने लुटले; कर्ज फेडण्यासाठी लूट केल्याची कबुली

मुंबईत म्हाडाचे घर घेणे सोपे होणार; घरांसाठी आता टप्प्याटप्प्याने पैसे भरण्याची सुविधा, ‘अ‍ॅडव्हान्स कॉन्ट्रीब्युशन स्कीम’ अंतर्गत घरे उभारणार