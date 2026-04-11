14 महिन्यांत 149 बिबट्यांचा मृत्यू, माहिती अधिकारातून धक्कादायक आकडेवारी उघड

सामना ऑनलाईन
|
बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

मध्य प्रदेशात मागील वर्षीच्या जानेवारीपासून एप्रिल 2026 पर्यंत म्हणजेच एकूण 14 महिन्यांत 149 बिबटय़ांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. आरटीआयअंतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती समोर आली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अजय दुबे यांनी यासंबंधी माहिती अधिकारांतर्गत काही प्रश्न विचारले होते. वन विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, फेब्रुवारी 2024 मध्ये हिंदुस्थानात बिबटय़ांची स्थिती 2022 रिपोर्टनुसार, मध्य प्रदेशात बिबटय़ांची संख्या सर्वाधिक 3 हजार 907 इतकी आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या दोन राज्यांचा नंबर लागतो. जानेवारी 2025 पासून सुरू होणाऱया 14 महिन्यांत मध्य प्रदेशात 149 बिबटय़ांचा मृत्यू झाला आहे. यात 31 टक्के मृत्यू हे रस्ते अपघातात झाले आहेत, तर 19 टक्के मृत्यू हे महामार्गावर झाले आहेत. 24 टक्के मृत्यू हे वय वाढल्याने आणि आजारामुळे झाले असून 21 टक्के मृत्यू हे वन्य जीव यांच्यात झालेल्या संघर्षामुळे झाले आहेत, असे माहिती अधिकारांतर्गत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले आहे. 14 टक्के मृत्यू हे अवैध शिकारीअंतर्गत झाले.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

Gold Silver Rate – सोने चांदीच्या दरात अस्थिरता कायम; सोन्याची दीड लाख, तर चांदीची अडीच लाखांकडे वाटचाल

महिलांचा मतदानात विक्रम; आसाम, केरळ, पुदुच्चेरीत पुरुषांनाही मागे टाकले

Kokan News – आंबा घाटात करवंदे, जांभूळ विकून शिक्षणाचा खर्च भागविणारा युवक बनला महाराष्ट्र पोलीस..!

‘जन नायकन’ लीक झाल्यानंतर रजनीकांत, कमल हासन आणि सूर्या यांनी कठोर उपाययोजनांची केली मागणी

सीआरपीएफमध्ये 9175 जागांसाठी भरती

भोपाळ मेट्रोचा फुगा फुटला! दिवसाला खर्च 8 लाख, कमाई 20 हजार

भाईंदर परिवहन बसच्या ड्रायव्हरवर प्राणघातक हल्ला, केबीनमध्ये घुसून कपडे फाडले; दांडक्याने डोके फोडले

भाईंदरच्या शहा कंपनीत अ‍ॅसिड टँकरचा स्फोट, जेवणाची सुट्टी झाल्याने कामगार बचावले

अंबरनाथ पालिकेच्या आरोग्य केंद्राचे सात दरवाजे चोरट्यांनी काढून नेले