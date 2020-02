15 वर्षाच्या ‘या’ क्रिकेटपटूने मोडला सचिन तेंडुलकरचा रेकॉर्ड

आयसीसी मेन्स वर्ल्डकप लीग-2मध्ये नेपाळ विरुद्ध अमेरिका यांच्यामधील एकदिवसीय सामना शनिवारी त्रिभुवन विद्यापीठ आंतरराष्ट्रीय क्रिेकेट स्टेडिअमवर पार पडला. या सामन्यात नेपाळने 35 धावानी अमेरिकेवर विजय मिळवला. या सामन्यात नेपाळच्या 15 वर्षीय कुशल मल्ला या फलंदाजाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील दिग्गज खेळाडू सचिन तेंडुलकर व शाहिद आफ्रिदीचा विक्रम मोडला आहे. त्याच्या या विक्रमाचे जगभरातील क्रिकेटप्रेमींकडून कौतुक होत आहे.

या सामन्यात कुशल मल्ला याने 49 चेंडूमध्ये 50 धावा ठोकल्या. सर्वात कमी वयात अर्धशतक करण्याचा विक्रम त्याच्या नावावर नोंद झाला आहे. त्याने हा विक्रम करून सचिन व शाहिद अफ्रिदीला मागे टाकले आहे. कुशलचे वय हे सध्या 15 वर्ष 340 दिवस आहे. शाहिद आफ्रिदीने 16 वर्ष 217 दिवसांचे वय असताना अर्धशतक ठोकले होते, तर सचिनने 17 व्या वर्षी अर्धशतक ठोकले होते. याआधी देखील हा विक्रम नेपाळचाच खेळाडू रोहित पॉडेलने याच्या नावावर नोंद होता. पॉडेलने मागील वर्षी 16 वर्ष 146 दिवस हे वय असताना अमेरिकेविरुद्ध अर्धशतक ठोकले होते.

A fighting knock on ODI debut from Nepal’s 15-year-old Kushal Malla!

After a shaky start, he steadied the proceedings with Binod Bhandari before Karima Gore had him dismissed for 50.

Follow #CWCL2 live: https://t.co/SqyWqjiEjR#RoadToCWC23 pic.twitter.com/Tnld7KB868

