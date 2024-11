स्टेट बँकेवर सिनेस्टाईल दरोडा, स्ट्रॉगरुममध्ये ठेवलेले 14 कोटींचे दागिने चोरी; 500 ग्राहकांची झोप उडाली

घरात चोरी होण्याच्या किंवा दरोडा पडण्याच्या भीतीने लोक बॅंकांच्या लॉकरमध्ये पैसा अडका, सोन्या-चांदीचे दागिने आणि मौल्यावान वस्तू ठेवणे सुरक्षित मानतात. घराच्या तुलनेत बॅंकचे लॉकर अधिक सुरक्षित मानले जातात. मात्र याला छेद देणारी घटना तेलंगणातील वारंगल जिल्ह्यामध्ये घडली आहे. येथे स्टेट बँक इंडियाच्या स्ट्रॉगरुममध्ये ठेवलेले 14 कोटी रुपयांचे दागिने चोरी झाले आहेत. यामुळे जवळपास 500 ग्राहकांची झोप उडाली आहे.

वारंगल जिल्ह्यातील रायपर्थी येथे स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या शाखेवर सोमवारी मध्यरात्री दरोडा पडला. दरोडेखोरांनी कटरच्या सहाय्याने स्ट्राँगरुमला छिद्र पाडले आणि जवळपास 19 किलोंच्या दागिन्यांची चोरी केली. याची किंमत 14 कोटींच्या आसपास आहे. हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आणि घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली. हे काम अट्टल व्यवसायिक गुन्हेगारांचे असावे असा प्राथमिक अंदाज असल्याचे वारंगलचे पोलीस आयुक्त किशोर झा म्हणाले. एएनआयने याबाबत वृत्त दिले आहे.

Warangal, Telangana | 19 kg of gold ornaments, valued at approximately Rs 13 crore, were stolen from the strongroom in the State Bank of India (SBI) branch in Rayaparthy, Warangal district, on Monday midnight. The police have registered a case and are investigating. Police have…

