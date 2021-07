दारूच्या सेवनाने 7 लाखहून अधिक कॅन्सरचे नवे रुग्ण, या देशात सर्वाधिक प्रमाण

2020 साली दारू प्यायल्यामुळे तब्बल 7 लाख 41 हजार जणांना कॅन्सर झाला आहे. ही संख्या जगभराच्या एकूण 4.1 टक्की इतकी आहे. त्यामुळे जगभरात दारूच्या सेवनाबद्दल जनजागृती करावी असे आवाहन तज्ज्ञांनी केले आहे.

मेडिकल जर्नल लॅन्सेटने याबाबत एक संशोधन प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार जगभरत 2020 साली दारूच्या सेवनामुळे 7 लाख 41 हजार 300 जणांना कॅन्सर झाला आहे. जगाच्या तुलनेत ही संख्या 4.1 टक्के इतकी आहे.

