India China Clash – चार हिंदुस्थानी जवानांची प्रकृती गंभीर

लडाखमधील गलवान खोऱ्यात मंगळवारी हिंदुस्थानी जवान व चीनी सैनिक भिडले. यात हिंदुस्थानचे 20 जवान शहीद झाले आहेत. या हाणामारीत हिंदुस्थानच्या जखमी झालेल्या जवानांपैकी चौघांची प्रकृती गंभीर असल्याचे समजते. अद्याप अधिकृत माहिती समोर आली नसली तरी एनएनआयने सूत्रांच्या हवाल्याने याबाबत माहिती दिली आहे.

Four Indian soldiers are in critical condition after the violent face-off with Chinese troops on Monday evening: Sources

— ANI (@ANI) June 17, 2020