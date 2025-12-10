सिद्धेश्वर एक्प्रेसमधून साडेपाच कोटींच्या दागिन्यांची बॅग लांबवली

सामना ऑनलाईन
|

सिद्धेश्वर एक्प्रेसने प्रवास करणाऱ्या एका व्यापाऱ्याची साडेपाच कोटींचे सोने असलेली बॅग चोरीला गेल्याची घटना घडली. याप्रकरणी कल्याण रेल्वे पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तीन पथके या गुह्याच्या तपासासाठी नियुक्ती करण्यात आली आहेत. या घटनेमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

गोरेगाव येथील सोन्याच्या दागिन्यांचे व्यापारी अभयकुमार जैन हे 6 डिसेंबर रोजी सिद्धेश्वर एक्प्रेसच्या एसी कोचमधून सोलापूरहून मुंबईच्या दिशेने प्रवास करत होते. त्यांनी सोन्याच्या दागिन्यांनी भरलेली बॅग लॉक करून कोचखाली ठेवली होती. प्रवासादरम्यान झोपलेल्या जैन यांना पहाटे कल्याण स्टेशनजवळ जाग आली. त्यांनी कोचखाली ठेवलेली सोन्याच्या दागिन्यांची बॅग घेण्याचा प्रयत्न केला मात्र ती गायब झाली होती.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

‘पीडब्ल्यूडी’ अभियंत्याचे कॅशकांड, निधी मंजुरीसाठी कंत्राटदारांकडून टक्केवारी मनसेचा आरोप

‘नो मिल्स’ चा पर्याय निवडला तरी पाणी मोफत

फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील डॉक्टरला नातेवाईकांची मारहाण

देश – विदेश – व्यक्तिमत्त्व हक्कासाठी ज्यु. एनटीआर हायकोर्टात

कांदा, लसणामुळे 11 वर्षांचा संसार मोडला

1 जानेवारीपासून बदलणार डिजिटल बँकिंगचे नियम

सामना प्रभाव – फुलाचा पाडा शाळेत शिक्षक हाजीर हो ! जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिले आदेश

जयश्रीच्या भूमिकेत दिसणार तमन्ना भाटिया, व्ही. शांताराम चित्रपटाचे पहिले पोस्टर प्रदर्शित

भ्रमात राहू नका जशास तसे उत्तर मिळेल, सीडीएफ बनताच मुनीर यांची पोकळ धमकी