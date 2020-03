कोरोनाशी लढण्यासाठी तेलंगाणा सरकारकडून 500 कोटींच्या निधीची तरतूद

कोरोनाशी लढण्यासाठी तेलंगाणा सरकारने 500 कोटींच्या निधीची तरतूद केली आहे. हैदराबाद आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर 200 आरोग्य अधिकारी कोरोनाशी संबंधित तपास करत आहेत. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार कोरोना पीडित आणि संशयित रुग्णांसाठी 1 हजार 20 खाटांची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

Four quarantine centres, 321 ICU beds, 240 ventilators are made available for #CoronaVirus infected patients. Rs. 500 Cr fund kept at the disposal of Chief Secretary and a Task Force with officials from Health & Medical, MAUD, Panchayat Raj and Police Depts will be formed: CM KCR

कोरोनाच्या गंभीर रूग्णांसाठी 381 आयसीयू बेडची व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच 31 मार्चपर्यंत सर्व खासगी आणि सरकारी शैक्षणिक संस्था बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. परण बोर्डाच्या परीक्षा वेळापत्रकानुसारच चालणार आहेत. 31 मार्चपर्यंत जे हॉल लग्नासाठी ठरले होते तिथे फक्त 200 लोकांनाच जाण्याची परवानगी आहे. 31 मार्चपर्यंत लग्नासाठी हॉल बूक करणेही बंद झाले आहे. कुठल्याशी सार्वजनिक समारंभ, रॅली, स्विमिंग पूल, प्राणीसंग्रहालय, व्यायामशाळाही बंद ठेवण्यात आल्या आहेत.

CM Sri KCR briefed the Media on the precautionary measures that the State Cabinet resolved to take to prevent the spread of #CoronaVirus. Hon’ble CM announced that all the educational institutions, including coaching centres and summer camps, will be closed till March 31. pic.twitter.com/46UxZcnVxc

