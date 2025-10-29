800 किलो वजन… आहारात खातो काजू, बदाम, ग्रॅनोला; ‘या’ रेड्याच्या किमतीत मुंबईजवळ येईल एक घर

सामना ऑनलाईन
|

पुष्करच्या जत्रेत एका रेड्याने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. साबरमती मुर्रा जातीचे ब्रीड असलेला हा रेडा तब्बल 800 किलो वजनाचा असून त्याच्या विक्रीसाठी मालकाने 35 लाख रुपयांची किंमत ठेवली आहे.

युवराज असे त्या रेड्याचे नाव असून त्याला पाहण्यासाठी जत्रेत लोकांची गर्दी होत आहे. मात्र या रेड्याला जवळून पाहण्यासाठी लोकांना एका भेटीचे जवळपास दहा हजार रुपये मोजावे लागत आहेत.

युवराजच्या मालकाने ANI ला दिलेल्या मुलाखतीनुसार, ”युवराजचा आहार पौष्टिक आहे. युवराज दररोज काजू, बदाम, तूप, ग्रॅनोला, मका, दूध, फळं, चणे असा पौष्टीक आहात घेतो. आता पर्यंत त्याने 30 ते 35 मुलांना जन्म दिलाय. गेल्या जत्रेत त्याच्यावर 25 लाखाची बोली लागली आहे. पण आमची मागणी 35 लाखाची आहे.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

उच्चांकापासून सोने 13 हजार तर चांदी 29 हजारांनी घसरले; आणखी स्वस्त होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त

भाजपची भाषा ही ईदी अमीनची भाषा; संजय राऊत यांचे टिकास्त्र

सिंहस्थाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना उद्ध्वस्त करत त्यांच्या जमिनी उपऱ्यांना देणार काय? संजय राऊत यांचा संतप्त सवाल

न्याय्य मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शहरी नक्षलवादी ठरवण्याचा डाव; संजय राऊत यांचा घणाघात

पावसाचा मुक्काम वाढला… आता 5 नोव्हेंबर पर्यंत वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पावसाचा इशारा

नाशिक कुंभमेळ्याच्या CCTV प्रोजेक्टच्या कामाबाबत संजय राऊत यांचा मोठा दावा, सरकारवर ओढले ताशेरे

आत्म्यांनी मला आदेश दिला की…, 11 वीच्या विद्यार्थ्याने उचलले टोकाचे पाऊल

अमेरिकेत मंदी आली आहे का? Moodys चा महत्त्वाचा दावा

अ‍ॅमेझॉन 30 हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढणार