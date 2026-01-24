चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक विक्रम भट्ट आणि त्यांच्या मुलीविरुद्ध कोट्यवधींच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल

प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शक विक्रम भट्ट यांच्या कायदेशीर अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. विक्रम भट्ट आणि त्यांच्या मुलीवर आता १३.५ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप लावण्यात आलेला आहे. हा खटला वर्सोवा पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला असून, आर्थिक गुन्हे शाखेकडून त्याची चौकशी सुरू आहे. वृत्तानुसार, विक्रम भट्ट आणि त्यांच्या मुलीने एका व्यावसायिकाला चित्रपटांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या बदल्यात चांगले परतावे देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी व्यावसायिकाकडून १३.५ कोटी रुपये घेतले, परंतु नफा किंवा मूळ रक्कम परत मिळाली नाही. या तक्रारीच्या आधारे आर्थिक गुन्हे शाखेने दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे आणि पुढील तपास हाती घेतला आहे.
विक्रम भट्ट यांची पत्नी सध्या ३० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात उदयपूर तुरुंगात आहेत. त्यांना डिसेंबरच्या सुरुवातीला अटक करण्यात आली होती आणि न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले होते. आरोग्याच्या कारणास्तव, या जोडप्याने जामिनासाठी अर्ज केला होता, परंतु न्यायालयाने तो फेटाळला. ते आता उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करत आहेत. आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सध्या १३.५ कोटी रुपयांच्या प्रकरणात सखोल चौकशी करण्यात येत आहे.