Air India Plane Crash – धक्कादायक… विमान दुर्घटनेवर आदित्य ठाकरे यांची प्रतिक्रिया

गुजरातमधील अहमदाबादमध्ये एक मोठा अपघात झाला आहे. गुरुवारी अहमदाबादहून लंडनच्या गॅटविकला जाणारे एअर इंडियाचे बी-787 विमान वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या वसतिगृहाच्या इमारतीवर कोसळले. या दुर्घटनेवर शिवसेना (आदित्य ठाकरे) यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे.

Shocked, saddened to hear about the plane crash in Ahmedabad. Praying for safety of survivors and for the families of everyone on that plane.

Let’s hope and pray for them all.

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) June 12, 2025