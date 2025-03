नवीन कितीही शहरे बनवा, मुंबईचे महत्त्व कमी होणार नाही; आदित्य ठाकरे यांनी ठणकावले

सरकारकडून स्मार्ट सिटीचा गवगवा करण्यात आला. मात्र, ही स्मार्ट शहरे फक्त कागदावरच राहिल्याचे दिसत आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईजवळ तिसरी मुंबई म्हणजेच नैना सिटी उभारणीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाचे विधान केले आहे. त्यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, नवीन कितीही शहरे बनवा, पण मुंबईचे महत्तव कमी होणार आहे. आम्ही नवीन शहराचे स्वागतच करतो. मात्र, मुंबईतील समस्या आधी सोडवा, असे सांगत आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे मुंबईतील समस्यांकडे लक्ष वेधले आहे.

याबाबत आदित्य ठाकरे यांनी एक्सवर मुख्यमंत्र्यांसाठी पोस्ट केली आहे, त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, प्रिय मुख्यमंत्री महोदय, आपण महाराष्ट्रात आणखी शहरे उभारणार असल्याचा असल्याचा आनंद आहे, पण मुंबईचा व्यवसाय राजधानी म्हणून काळ संपलेला नाही. अशी नवीन कितीही शहरे उभारा पण मुंबईचे महत्त्व कमी होणार नाही. मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा भाजपचा डाव आहे. मात्र, आम्ही आणि मुंबईकर तो यशस्वी होऊ देणार नाही, असेही आदित्य ठाकरे यांनी ठणकावले आहे.

Dear CM sir, happy to have more cities in Maharashtra, BUT

• Mumbai’s times as the business capital isn’t over.

• It is the bjp that has systematically tried to finish Mumbai financially and as the finance capital over the past entire decade.

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) March 1, 2025