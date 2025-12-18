‘भाजपला निसर्ग नष्ट करण्याचा विचित्र हव्यास’; आदित्य ठाकरेंनी डागली तोफ

सामना ऑनलाईन
|

वाढत्या प्रदूषणाच्या (AQI) समस्येवर आणि अरावली डोंगररांगांच्या रक्षणासाठी नागरिक रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत आहेत. या जागरूकतेचे स्वागत करतानाच, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, युवासेनाप्रमुख आमदार आदित्य ठाकरे यांनी भारतीय जनता पक्ष सरकारवर सडकून टीका केली आहे. भाजप सरकारला निसर्ग नष्ट करण्याचा जणू ‘विचित्र हव्यास’ जडला आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

पर्यावरणाचा ऱ्हास देशासाठी घातक

आदित्य ठाकरे यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ‘लोक पर्यावरणासाठी आणि विशेषतः अरावली डोंगररांगांसाठी आवाज उठवत आहेत, हे पाहून आनंद होत आहे. पण निसर्गाचा प्रत्येक अंश नष्ट करण्याच्या भाजप सरकारांच्या धडपडीमागचे कारण मला समजत नाही.’ अरावली पर्वत हे दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा आणि गुजरात अशा चार राज्यांमधून जाणारे देशाचे महत्त्वाचे भौगोलिक वैशिष्ट्य असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

‘इतिहास बदला, निसर्ग नको’

अरावली ही आपल्या उपखंडातील सर्वात जुनी पर्वतरांग आहे. ‘तुम्हाला इतिहास बदलायचा असेल तर बदला, पण आपल्या उपखंडातील सर्वात जुन्या डोंगररांगांपैकी एक असलेल्या अरावलीला नष्ट करू नका. पर्वत सपाट करण्याची आणि निसर्गाची लूट करण्याची सरकारची ही वृत्ती आपल्या देशासाठी आणि संपूर्ण ग्रहासाठी अत्यंत धोकादायक आहे’, अशा शब्दात आदित्य ठाकरे यांनी आपला संताप व्यक्त केला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

लँडिंग गियरमध्ये झाला बिघाड,  एअर इंडियाचे विमान कोचीनमध्ये उतरवले

महापौर हा अस्सल मराठी माणूसच असेल आणि ठाकरे बंधू यांच्या आघाडीचाच असेल; संजय राऊत यांचा विश्वास

दोन मंत्री भ्रष्टाचार आणि गुंडागर्दीच्या आरोपामुळे पदावरून गेले, हा या सरकारला लागलेला काळीमा; संजय राऊत यांचा घणाघात

ड्रग्जचे कारखाने हीच महाराष्ट्रातील गुंतवणूक आणि उद्योग आहे का? संजय राऊत यांचा संतप्त सवाल

श्रीवर्धनमध्ये हिट अँड रन; पुण्याच्या पर्यटकाच्या थार गाडीने मोटारसायकलस्वार ठार

आता जुन्या गाड्यांना नो-एंट्री! २० हजार रुपयांचा दंड किंवा सीमेवरूनच परतावे लागणार

‘हॉटेल व्हिट्स’ खरेदी व्यवहार प्रकरण: ही कसली ‘हाय पॉवर कमिटी’? हे तर प्रकरणावर पांघरूण घालणे! अंबादास दानवे यांची जोरदार टिका

chinese gps tracker found on injured seagull at karnataka coast

चिन्यांची आकाशातून टेहळणी? कर्नाटक किनारपट्टीवर ‘जीपीएस’ ट्रॅकर असलेला सीगल पक्षी सापडला; सुरक्षेबाबत तर्कवितर्क

यापुढे परप्रांतीयांना एक इंचही जमीन विकणार नाही, तळावासीयांचा एकमुखी निर्धार