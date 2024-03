हटवलेल्या आयुक्तांना मिंधे सरकार बढती देणार का? आदित्य ठाकरे यांचा मिंधे सरकारला सवाल

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सोमवारी मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना पदावरून हटवले. त्यांच्यासोबत पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त व उपायुक्त यांच्याही बदलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. मंगळवारी राज्य सरकारने राज्यातील सनदी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. त्यानुसार मुंबई पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी अभिजीत बांगर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र आयुक्तपदाबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यावरून आदित्य ठाकरे यांनी खोके सरकारला फटकारले आहे.

It’s shocking how much the bjp sponsored khoke regime loves the corrupt MC of @mybmc .

The EC had to finally oust him, and yet the regime refuses to replace him.

Will he be swapped with @CMOMaharashtra ?

Or will he be taken to Delhi?

Seeing the way Mumbai has been looted in…

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) March 19, 2024