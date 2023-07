मणिपूर सरकारची हकालपट्टी करा, आदित्य ठाकरे यांचा संताप

मणिपूरमधील महिलांची नग्न धिंड काढल्यावरून सध्या देशभरात संताप व्यक्त होत आहे. अडिच महिन्यांहून जास्त काळ तिथे हिंसाचार सुरू असताना केंद्र व राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेवर टीका होत आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते, युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी देखील केंद्र व राज्य सरकारवर मणिपूर घटनेवरून हल्लाबोल केला आहे. ”मणिपूरची घटना ही एक राष्ट्रीय दुर्घटना आहे. या घटनेमुळे जगभरात देशाचे नाव खऱाब झालं आहे. त्यामुळे या मणिपूर सरकारची हकालपट्टी केली पाहिजे व तिथे राष्ट्रपती राजवट लावायला हवी”, असा घणाघात आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे.’

What is happening in Manipur is horrible, inhuman and a national shame.

A Kargil War Veteran’s wife facing this. And the government doesn’t act.

Speak of patriotism. Is this what it is rewarded as?

You don’t need to be a woman or a war veteran to feel this pain, anger and… https://t.co/CGMsCiNoye

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) July 21, 2023