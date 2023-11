बीजेपीचा बी म्हणजे बेशरम, राघव चढ्ढा यांची टीका

जम्मू कश्मीरमधील राजौरी जिल्ह्यात दहशतवाद्यांसोबत झालेल्या चकमकीत पाच जवान शहीद झाले. या शहीद जवानांमध्ये आग्र्यातील कॅप्टन शुभम गुप्ता देखील होते. शुक्रवारी शुभम गुप्ता यांचे पार्थिव त्यांच्या घरी आणण्यात येणार होते. मात्र त्याआधीच उत्तर प्रदेशमधील भाजपचे मंत्री तिथे पोहोचले व त्यांनी गुप्ता यांच्या रडत असलेल्या आईला 50 लाखांचा चेक देत त्यांच्यासोबत फोटोसेशन केले. ती वीरमाता रडत तो चेक नाकारत होती मात्र भाजप नेत्यांना त्यांच्या फोटोसेशन पुढे त्या मातेचे दुखही दिसले नाही. यावरून आम आदमी पार्टीचे खासदार राघव चढ्ढा यांनी भाजपला फटकारले आहे.

The B in BJP should stand for Besharm and P for Publicity.

Captain Shubham Gupta made the ultimate sacrifice in the line of duty during an encounter in the Rajouri sector. His mother is grieving and eagerly awaiting her son’s mortal remains. In the midst of her inconsolable… pic.twitter.com/IXUX0a3Iu1

