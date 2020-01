आपने प्रचारासाठी वापरले मनोज तिवारींचा व्हिडीओ, भाजपने ठोकला अब्रुनुकसानीचा दावा

दिली विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाली आहे. त्यामुळे दिल्लीचे राजकारण आता चांगलेच तापले आहे. आम अदमी पक्षाने आपल्या प्रचारगीतासाठी खासदार आणि दिल्लीचे भाजप प्रदेशाध्यक्ष तसेच भोजपुरी अभिनेते मनोज तिवारी यांच्या गाण्याचे व्हिडीओ वापरले आहेत. त्यावरून मनोज तिवारी यांनी आम आदमी पक्षाविरोधात अब्रुनुकसानीदा दावा केला आहे.

#LageRahoKejriwal song is so good even sir @ManojTiwariMP is also dancing on it. pic.twitter.com/Ye3077PMK4

— AAP (@AamAadmiParty) January 11, 2020