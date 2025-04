हमको यहाँ आना है, आतंक को हराना है; अभिनेता अतुल कुलकर्णी पोहोचला पहलगामला

जम्मू कश्मीरमधील पहलगाम येथे गेल्या मंगळवारी दहशतवाद्यांनी 26 पर्यटकांची गोळ्या घालून हत्या केली. त्यानंतर हजारो पर्यटकांनी त्यांच्या जम्मू कश्मीरच्या टूर रद्द केल्या आहेत. जे पर्यटक कश्मीरमध्ये होते ते देखील तिथून निघाले. जम्मू कश्मीरची अर्थव्यवस्था ही 90 टक्के पर्यटनावर अवलंबून आहे. पर्यटकच नसल्यामुळे कश्मीरचे पर्यटन पूर्णपणे ढेपाळले आहे.

Mumbai to Srinagar, Kashmir.

Crew said these ran FULL.

We need to fill them again.

चलिए जी कश्मीर चलें

हमको यहाँ आना है

आतंक को हराना है #ChaloKashmir #Feet_in_Kashmir #Kashmiriyat #love_compassion #DefeatTerror pic.twitter.com/XXLOBNiGwZ

— atul kulkarni (@atul_kulkarni) April 27, 2025