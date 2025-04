Breaking News – ज्येष्ठ अभिनेते, दिग्दर्शक मनोज कुमार यांचे निधन

ज्येष्ठ अभिनेते, दिग्दर्शक मनोज कुमार यांचे मुंबईत निधन झाले. ते 87 वर्षांचे होते. त्यांनी देशभक्तीपर चित्रपटांसाठी केलेल्या अभिनयामुळे त्यांची ‘भारत कुमार’ अशी ओळख तयार झाली होती. मुंबईतील कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. त्यांना अनेक पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले होते. 2015 साली त्यांनी दादासाहेब फाळके पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.

24 जुलै 1937 रोजी हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी म्हणजेच मनोज कुमार यांचा जन्म झाला होता. चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केल्यावर त्यांना मनोजकुमार या नावाने प्रसिद्धी मिळाली. त्यांनी देशभक्तीपर चित्रपटांसाठी केलेल्या भूमिकांमुळे ते भारत कुमार या टोपणनावाने ओळखले जाऊ लागले.

Indian actor and film director Manoj Kumar, particularly known for his patriotic films and the nickname ‘Bharat Kumar’, passes away at the age of 87 at Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital. pic.twitter.com/nHvvVDT2CY

