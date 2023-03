अदानी समूह दिवाळखोर ठरल्यास मुंबई अंधारात जाण्याचा धोका

हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अडचणीत सापडलेल्या अदानी समूहाने देशाच्या आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईला अंधाराच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवलं आहे. अदानी समूह दिवाळखोर जाहीर झाल्यास मुंबईतील बहुतांश वीजपुरवठा खंडित होऊ शकतो. प्रसिद्ध वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनी एका वृत्ताचा हवाला देत यासंबंधी ट्वीट केलं आहे.

प्रशांत भूषण यांच्या ट्वीटमधील वृत्त टेलिग्राफने दिलं आहे. या वृत्तानुसार, अनिल अंबानींच्या रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरचा ताबा घेतल्यानंतर फेब्रुवारी 2020मध्ये सिंगापूर स्टॉक एक्स्चेंजमध्ये 1 बिलियन सिनियर सिक्युअर्ड नोट्सची गुंतवणूक केली होती. त्यातील अटींमध्ये अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड या अदानीच्या वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपनीचा समावेश आहे.

हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदानी समूहाच्या जागतिक पातळीवरील शेअर्सवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्यात सिंगापूर स्टॉक एक्स्चेंजमधील या सिक्युरिटी नोट्सचाही समावेश आहे. जर या कंपनीतील भागधारकांनी गुंतवणूक थांबवली तर त्याचा थेट परिणाम अदानी इलेक्ट्रिसिटीवर होणार आहे.

मुंबईत सध्या 66 टक्के वीज पुरवठ्याची मदार अदानी इलेक्ट्रिसिटीकडे आहे. ही कंपनी दिवाळखोरीत निघाली तर त्याचा थेट परिणाम म्हणून वीज पुरवठा खंडित होऊ शकतो आणि मुंबई अंधारात जाऊ शकते.

“How Mumbai is left at the mercy of Adanis.

Adani Electricity Mumbai Limited has put the lifeblood of the country’s financial capital at precipitate risk of severe disruption of electricity supply in the event of a payment default” https://t.co/KoNKNh2Zyo

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) March 6, 2023