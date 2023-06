पावसाळी अधिवेशनात ‘अदानी-हिंडेनबर्ग’ प्रकरण गाजणार, काँग्रेसने जारी केले 100 प्रश्नांचे बुकलेट

अदानी-हिंडेनबर्ग मुद्द्यावरून काँग्रेस पुन्हा आक्रमक झाली आहे. हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर विरोधी पक्षांनी अदानी-मोदी संबंधांवरही प्रश्न उपस्थित केले होते. आता पावसाळी अधिवेशनामध्येही या मुद्द्यावरून मोदी सरकारला घेरण्याची तयारी काँग्रेसने सुरू केली आहे. याच अनुषंगाने काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश (Jairam Ramesh) यांनी ‘हम अडानी के हैं कौन’ नावाचे एक बुकलेट जारी केले. यात हिंडेनबर्गने अदानी समुहाबाबत जारी केलेल्या अहवालानंतर उपस्थित करण्यात आलेल्या 100 प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला आहे.

आम्ही अदानी प्रकरणावर 100 प्रश्नांसह ‘हम अडानी के हैं कौन’ हे पुस्तक प्रदर्शित केले आहे. यात हिंडेनबर्गचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यापासून ते आतापर्यंत पंतप्रधान मोदींना विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचा समावेश करण्यात आला आहे. आम्ही या मुद्दायावर पंतप्रधान मोदींना सतत प्रश्न विचार आहोत, पण ते यावर चकार शब्द काढायला तयार नाहीत. मात्र ते जेपीसीच्या मागणीपासून दूर पळू शकत नाहीत. नवीन संसद भवनाच्या इमारतीमध्ये होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये आम्ही जेपीसीची मागणी अधिक आक्रमकपणे मांडणार आहोत, असे जयराम रमेश म्हणाले.

Delhi | “Earlier also we had demanded JPC probe in the Adani issue in the Parliament, now when the Monsoon Session will be conducted in the new Parliament, we will be demanding the same thing that is JPC probe,” says Jairam Ramesh, Congress General Secretary in-charge… pic.twitter.com/L9zaLOhbro

— ANI (@ANI) June 1, 2023