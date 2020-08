परीक्षा पुढे ढकला, आदित्य ठाकरे यांचे पंतप्रधान मोदींना पत्र

देशातील कोरोनाची परिस्थिती पाहता व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या ऑनलाईन किंवा प्रत्यक्ष परीक्षा तसेच प्रवेश पात्रता अशा सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंती युवासेना प्रमुख व राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे आज पत्राद्वारे केली आहे.

आदित्य ठाकरे यांनी ट्विट करून या पत्राची माहिती दिली आहे. या पत्रामध्ये त्यांनी देशातील व जगातील कोरोनाची परिस्थिती नमूद केली आहे. हिंदुस्थानात आपल्या नेतृत्वाखाली कोरोनाच्या विरोधात लढाई लढत आहोत. आपला देश आणि देशातील नागरिकही कोरोनाचा मुकाबला करीत आहेत. पण जगात ज्या देशांनी शाळा व महाविद्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला त्या देशात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली आहे. या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांकडे मला आपले लक्ष वेधून घ्यायचे आहे, असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

I have written to the Hon’ble Prime Minister, Shri @narendramodi ji on the health risk that the proposed exams of various streams, and entrance exams, would have for students and families across India and for his personal intervention. pic.twitter.com/nBAk0Ef7od

— Aaditya Thackeray (@AUThackeray) August 24, 2020