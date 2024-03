डीआरडीओकडून अग्नि 5 क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी

संरक्षण क्षेत्रात संशोधनाचं काम करून त्यात नवीन भर टाकणाऱ्या डीआरडीओ या संस्थेने आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. डीआरडीओने मिशन दिव्यास्त्र या मोहिमेअंतर्गत अग्नि 5 या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली आहे.

अग्नि 5 या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी करणाऱ्या डीआरडीओच्या शास्त्रज्ञांचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केलं आहे. या क्षेपणास्त्रासाठी मिशन दिव्यास्त्रची स्थापना करण्यात आली होती. या मिशनला यशस्वीरित्या पूर्ण केल्याबद्दल पंतप्रधानांनी शास्त्रज्ञांचं कौतुक केलं आहे. आम्हाला आमच्या शास्त्रज्ञांचा अभिमान वाटतो, ज्यांनी अग्नि 5 या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. अग्नि 5 हे क्षेपणास्त्र मल्टिपल इंडिपेंडन्टली टार्गेटेबल रीएन्ट्री व्हेइकल या तंत्रज्ञानाने सज्ज असणार आहे.

Proud of our DRDO scientists for Mission Divyastra, the first flight test of indigenously developed Agni-5 missile with Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicle (MIRV) technology.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 11, 2024