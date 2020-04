प्रशासनाची तत्परता, एका ट्विटवर मिळाली आईसाठी औषधं

आजारी आईच्या औषधे आणणारं कशी असा प्रश्न नगर शहरातील मुकुंद नगर भागात राहणाऱ्या सिद्दिकीला पडल्यानंतर महानगर पालिकेच्या प्रशासनाला त्याने संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला मात्र तेथे झाला नाही. त्याने जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी ज्यांना ट्विट करत याची कल्पना दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी याची गांभीर्याने दखल घेत अवघ्या एका तासात औषधे त्याला घरपोच मिळवून दिली जिल्हा प्रशासनाच्या या कारवाईचे तसेच विशेष म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांचे कौतुक होताना दिसत आहे

Very Thankful for providing Medicines within Just in 1 hour after my request.

True Administrator and Inspirational I.A.S officer Mr.Rahul Dwivedi sir @_Rahuld pic.twitter.com/VsVKu2F4iG

— SHAHRUKH.A.SIDDIQUI (@srks9293) April 12, 2020