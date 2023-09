दक्षिणेत भाजपला मोठा धक्का, विश्वासू मित्राचा ‘एनडीए’सोबतचे सर्व संबंध तोडण्याचा निर्णय

कर्नाटकमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षाला दारुण पराभवाचा सामना करावा लागला होता. दक्षिणेतील एकमेव राज्य हातातून गेल्यानंतर आता भाजपला तामिळनाडूमध्येही हादरा बसला आहे. तामिळनाडूमधील प्रमुख प्रादेशिक पक्ष असलेल्या इंडिया द्राविड मुन्नेत्र कळघम अर्थात ‘एआयएडीएमके’ने (AIADMK severs ties with BJP-led NDA alliance) भाजप आणि एनडीएशी असणारे सर्व संबंध तोडण्याचा घोषणा केली आहे.

भारतीय जनता पक्षाचे स्थानिक नेतृत्व गेल्या वर्षभरापासून आमचे मेते, सरचिटणीस आणि कार्यकर्त्यांवर अनावश्यक टिकाटिप्पणी करत आहेत. त्यामुळे आज झालेल्या बैठकीमध्ये भाजप आणि एनडीएशी असणारे सर्व संबंध तोडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती ‘एआयएडीएमके’ने दिली. या निर्णयानंतर एआयएडीएमकेच्या चेन्नईतील पक्षकार्यालयाबाहेर कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला.

AIADMK has decided to break all ties with the BJP and NDA alliance from today.

“The state leadership of the BJP has been continuously making unnecessary remarks on our former leaders, our general secretary EPS and our cadres for the past one year. In today’s meeting, this…

— Press Trust of India (@PTI_News) September 25, 2023