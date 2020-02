सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा (सीएए) मुद्दा सध्या तापला आहे. या कायद्याला देशभरात ठिकठिकाणी विरोध होत आहे. तसेच एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी मंगळवारी लोकसभेत या कायद्यावर टीका केली. हा कायदा नागरिकत्व देण्यासाठी करण्यात आल्याचे सरकार सांगत आहे. मात्र, हा कायदा नागरिकत्त्व देतो आणि नागरिकत्त्व घेतोपण असे ते म्हणाले आहेत. तसेच मी घुसखोर नाही घुसखोरांचा बाप आहे, असे वक्तव्य केल्याने यावरून राजकीय वाद होण्याची शक्यता आहे. ‘एएनआय’ या वृत्तसंस्थेने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

Asaduddin Owaisi in Lok Sabha: CAA citizenship deta bhi aur leta bhi hai. Assam mein 5 lakh muslims ke naam nahi aaye. Par Assam ke Bengali Hindus ko citizenship dena chahte hain….main ghuspethi nahi ghuspethiyon ka baap hun (in reply to a MP). NPR-NRC ek hi hain. pic.twitter.com/isltqH090C

