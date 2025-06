Air India च्या पुणे-दिल्ली विमानाचे उड्डाण रद्द; दिल्लीहून पुण्याकडे येताना पक्ष्याची धडक, तपासणीत उघड

Air India (एअर इंडिया) च्या दिल्लीहून पुण्याकडे येणाऱ्या विमानाला पक्ष्याची धडक बसल्याची घटना घडली आहे. विमान पुणे विमानतळावर सुरक्षितपणे उतरले, मात्र उतरल्यानंतर तपासणीदरम्यान इंजिनला पक्ष्याची धडक बसल्याचे निदर्शनास आले. अखेर, विमानाचा दिल्लीकडे परतीचा नियोजित प्रवास तात्काळ रद्द करण्यात आला आहे.

एअर इंडियाने या अचानक उद्भवलेल्या समस्येमुळे प्रवाशांची माफी मागितली असून, आमच्यासाठी प्रवाशांचे आणि कर्मचाऱ्यांचे सुरक्षेचे प्राधान्य कायम असल्याचे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

हे विमान सध्या तपासणीसाठी ग्राउंड करण्यात आले आहे. या कारणामुळे प्रवाशांच्या गैरसोयीची दखल घेत एअर इंडियाने पूर्ण रिफंड किंवा विनामूल्य रीशेड्युलिंगचा पर्याय प्रवाशांना उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच, प्रवाशांना दिल्लीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी पर्यायी वाहतुकीची व्यवस्था करण्यात येत आहे.

एव्हिएशन क्षेत्रात पक्षाच्या धडकेच्या घटना सामान्य असल्या तरी त्यामुळे यंत्रणेमध्ये गंभीर बिघाड होऊ शकतो, त्यामुळे विमान सेवा सुरू करण्यापूर्वी सखोल तपासणी आवश्यक असते. सुदैवाने विमान पुणे विमानतळावर व्यवस्थित उतरले आणि सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत.

Air India Flight to Delhi Cancelled After Bird Strike on Landing in Pune