एअर मार्शल नागेश कपूर यांनी वायुसेना उपप्रमुखपदाचा कार्यभार स्वीकारला

सामना ऑनलाईन
|

हिंदुस्थानी वायुसेनेच्या उपप्रमुखपदी (व्हाईस चीफ ऑफ एअर स्टाफ) एअर मार्शल नागेश कपूर यांनी आज कार्यभार स्वीकारला. ते निवृत्त होणाऱ्या एअर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी यांची जागा घेत आहेत. एअर मार्शल नागेश कपूर हे राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीचे (एनडीए) पदवीधर आहेत. डिसेंबर १९८५ मध्ये एनडीए प्रशिक्षण पूर्ण करून ६ डिसेंबर १९८६ रोजी ते वायुसेनेच्या फायटर स्ट्रीममध्ये कमिशन्ड झाले. ते कुशल फायटर पायलट, क्वालिफाईड फ्लाइंग इन्स्ट्रक्टर आणि फायटर कॉम्बॅट लीडर आहेत. मिग-२१ आणि मिग-२९ च्या सर्व व्हेरिएंट्सवर त्यांनी उड्डाण केले आहे. त्यांचा ३,४०० तासांपेक्षा अधिक ऑपरेशनल आणि प्रशिक्षणात्मक उड्डाणांचा अनुभव आहे.

गेल्या ३९ वर्षांहून अधिक सेवेच्या कारकिर्दीत त्यांनी कमांड, ऑपरेशन्स, प्रशिक्षण आणि स्टाफ भूमिकांमध्ये महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. ते पाकिस्तानमध्ये डिफेन्स अटॅची म्हणूनही कार्यरत होते. वायुसेना अकादमीत चीफ इन्स्ट्रक्टर (फ्लाइंग) म्हणून त्यांनी पीसी-७ एमके II विमानांच्या इंडक्शनमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

आरे कॉलनीत बेस्टची बस आणि ट्रकचा भीषण अपघात; ट्रक चालकाचा मृत्यू, तीन जण जखमी

पाकिस्तानात शिक्षा पूर्ण केल्यानंतरही परतीची वाट पाहत आहेत १६७ हिंदुस्थानी कैदी, सरकारने दिली माहिती

शबरीमाला सोनं चोरी घोटाळ्यात नवा खुलासा; इतर सात पॅनेलवरूनही सोने गायब असल्याचा SITचा दावा

हिंदुस्थानात बेकायदेशीर घुसण्याचा प्रयत्न, बीएसएफकडून बांगलादेशी घुसखोराला अटक

स्वीत्झर्लंडच्या बारमध्ये भीषण आग; ४० जणांचा मृत्यू, १०० हून अधिक जखमी

FASTag युजर्सला मोठा दिलासा, कारसाठी KYV प्रक्रिया रद्द; जाणून घ्या नवे नियम

संभाजीनगरात शिवसेना उमेदवारांना माघार घेण्यास धमकी, हिशेब ठेवला जाईल; अंबादास दानवे यांनी दिला इशारा

बांगलादेशमध्ये एका हिंदू व्यक्तीला जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न, तलावात उडी मारून वाचवले स्वतःचे प्राण

केंद्र सरकारकडून नवीन वर्षाचे गिफ्ट, LPG सिलेंडर 111 रुपयांना महागला