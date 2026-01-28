Baramati Plane Crash: लँडिंगच्या दुसऱ्या प्रयत्नावेळी कोसळलं विमान; प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितली अपघाताची घटना

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार यांच्या विमान अपघाताबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. ‘फ्लाइटराडार २४’ (Flightradar24) या विमान ट्रॅकिंग वेबसाईटनुसार, बारामती विमानतळावर लँडिंगचा दुसरा प्रयत्न करत असताना हे विमान कोसळले. या भीषण दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह विमानातील पाचही जणांचा मृत्यू झाला आहे.

‘व्हीएसआर व्हेंचर्स’ (VSR Ventures) या खासगी कंपनीचे ‘लिअरजेट ४५’ (Learjet 45) हे विमान आज सकाळी ८:४५ च्या सुमारास बारामती विमानतळाजवळ कोसळले. मुंबईहून सकाळी ८ वाजता निघालेले हे विमान बारामतीमध्ये उतरणार होते. मात्र, धावपट्टीपासून अवघ्या १०० फूट अंतरावर असताना विमानाने नियंत्रण गमावले आणि ते जमिनीवर आदळले.

प्रत्यक्षदर्शींची माहिती: ‘विमान आदळले आणि मोठा स्फोट झाला’

घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले की, ‘विमान खाली येत असतानाच ते कोसळणार असे वाटत होते. जमिनीवर आदळताच विमानाने पेट घेतला आणि मोठा स्फोट झाला. त्यानंतर एकामागून एक असे ४-५ मोठे स्फोट झाले. स्थानिक नागरिक मदतीसाठी धावले, पण आगीचे लोळ इतके भीषण होते की कोणालाही विमानातून बाहेर काढणे शक्य झाले नाही.’

विमानात कोण-कोण होते?

नागरी विमान वाहतूक संचालनालयाने (DGCA) दिलेल्या माहितीनुसार, या विमानात एकूण पाच व्यक्ती होत्या: १. अजित पवार (उपमुख्यमंत्री) २. त्यांचा पीएसओ (PSO) ३. त्यांचा मदतनीस ४. मुख्य पायलट (Pilot in Command) ५. सह-पायलट (First Officer)

अजित पवार… एका राजकीय पर्वाचा अंत

अजित पवार यांचा जन्म २२ जुलै १९५९ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील देवळाली प्रवरा येथे झाला. त्यांचे वडील अनंतराव पवार हे मुंबईतील राजकमल स्टुडिओमध्ये कार्यरत होते. वडिलांच्या निधनानंतर त्यांच्या शिक्षणात खंड पडला, त्यांनी दहावीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले होते. त्यांचे काका शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली १९८२ मध्ये त्यांनी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळावरून आपल्या राजकीय प्रवासाला सुरुवात केली होती. त्यांच्या पश्चात पत्नी सुनेत्रा पवार आणि पार्थ व जय हे दोन सुपुत्र असा परिवार आहे.

