हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानातील तणाव वाढला; विमान सेवा कंपन्यांचे निवेदन जारी

हिंदुस्थान आणि पाकिस्तानातील वाढत्या तणावाच्या आणि हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर देशातील विमान सेवा कंपन्यांनी प्रवाशांना निवेदन जारी केले आहे. कोणत्याही प्रकारची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रवाशांनी विमान उड्डाणांच्या वेळेच्या तीन तास आधीच विमानतळावर पोहोचावे.

Akasa Air issues travel advisory. Tweets, “Due to enhanced security measures at all airports across India, we request you to reach the airport at least 3 hours prior to departure, to ensure a seamless check-in and boarding experience. Please ensure you carry valid… pic.twitter.com/p9UJJp3zrN

— ANI (@ANI) May 8, 2025