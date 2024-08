…तर विनेशप्रमाणं अमनही अपात्र ठरला असता; कांस्यपदक लढतीआधी 10 तासांत काय घडलं? वाचा चक्रावून टाकणारा घटनाक्रम

पॅरिस ऑलिम्पिक 2024 साठी पात्र ठरलेल्या एकमेव पुरुष कुस्तीपटूने हिंदुस्थानला पदक जिंकून दिले. अमन सेहरावत या 21 वर्षीय कुस्तीपटूने 57 किलो वजनी गटात पोर्तोरिकाच्या डार्लिन तुई क्रुझचा पराभव करत हिंदुस्थानच्या झोळीत कांस्यपदक टाकले. यामुळे हिंदुस्थानने यंदा ऑलिम्पिकमध्ये पदकांचा ‘षटकार’ ठोकला. विनेश फोगाट ही वाढलेल्या वजनामुळे फायनलआधी अपात्र ठरली नसती तर आणखी एक पदक हिंदुस्थानला मिळाले असते. मात्र विनेशच्या या प्रकरणातूनच धडा घेऊन अमन सेहरावत याने कांस्यपदकासाठीच्या लढतीची तयारी केली आणि पदकावर मोहोर उमटवली.

सेमीफायनलमध्ये जपानच्या अनुभवी आणि ऑलिम्पिपक पदकविजेत्या खेळाडूने अमन सेहरावत याचा पराभव केला. त्यामुळे त्याचे फायनल गाठण्याचे स्वप्न भंगले. मात्र कुस्तीतील नियमाप्रमाणे त्याला कांस्यपदकाची लढत खेळण्याची संधी मिळाली. या लढतीत त्याने पोर्तोरिकाच्या डार्लिन तुई क्रुझ 13-5 असा धुव्वा उडवत कांस्यपदक जिंकले. अमनच्या आक्रमक खेळापुढे डार्लिन तुई क्रुझ याची दाणादाण उडाली.

Catch all the Olympics action LIVE on #Sports18 & stream FREE on #JioCinema

10 तासात 4.5 किलो वजन केलं कमी

सेमीफायनलमध्ये पराभव झाल्यानंतर अमनला कांस्यपदकाची लढत खेळायची होती. तत्पूर्वी त्याचे वजन करण्यात आले. ते 4.5 किलो जास्त भरले. अमन 57 किलो वजनी गटामध्ये खेळतो आणि त्याचे वजन 61.5 किलो झाले होते. त्यामुळे कांस्यपदकाच्या लढतीपूर्वी त्याला वजन कमी करणे आवश्यक होते. यासाठी त्याच्या हातात फक्त 10 तास शिल्लक होते. या दरम्यान त्याला वजन कमी करता आले नसते तर विनेश फोगाटप्रमाणे त्यालाही अपात्र ठरवण्यात आले असते.

10 तास काय घडलं?

प्रशिक्षक जगमंदर सिंग आणि विरेंद्र दहिया यांनी अमन सेहरावत याचे वजन कमी करण्याचा विडा उचलला. यासाठी त्याला योग्य ते मार्गदर्शन सुरू झाले. वजन कमी करण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात मॅटपासूनच झाली.

#WATCH | Paris: On wrestler Aman Sehrawat winning a bronze medal in the men's freestyle wrestling event at #ParisOlympics2024, National Wrestling Coach Virendra Dahiya says, "We are happy…Aman stood on the expectations of the people of the country…Yesterday evening when the…

