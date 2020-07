कोरोनामुळे यंदाची अमरनाथ यात्रा रद्द, टीव्ही वरून घेता येईल दर्शन

देशासह संपूर्ण जगात कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे यंदाची अमरनाथ यात्रा रद्द करण्यात आली आहे. जम्मू कश्मीरच्या राजभवन प्रशासनाने जारी केलेल्या सूचनेनुसार सध्याची परिस्थिती पाहता अमरनाथ श्राईन बोर्डाने अमरनाथ यात्रा रद्द केली आहे. सध्या कोरोनाच्या काळात ही यात्रा करणे बरोबर ठरणार नाही म्हणून हा कठोर निर्णय घ्यावा लागत आहे. असे असले तरी भाविकांना टीव्ही आणि ऑनलाईन प्लॅटफॉर्मवरून बाबा बर्फानीचे थेट दर्शन आणि आरतीचा लाभ घेता येणार आहे.

To keep the religious sentiments alive, Board shall continue live telecast/virtual darshan of morning & evening aarti. The traditional rituals shall be carried out as per past practice. Chhadi Mubarak shall be facilitated by the Govt: Raj Bhavan, Government of Jammu & Kashmir https://t.co/Y55JwOLgxN

