हे तर स्वाभिमान गहाण टाकणे, संजय शिरसाटांच्या व्हिडीओवर दानवे यांची टीका

सामना ऑनलाईन
|

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते अंबादास दानवे यांनी संजय शिरसाटांवर निशाणा साधला आहे. ‘स्वाभिमान गहाण टाकणे’ म्हणजे काय माहिती आहे? असा प्रश्न विचारत दानवे यांनी शिरसाटांचा एक व्हिडीओ शेअर केला आहे.

अंबादास दानवे आपल्या सोशल मिडिया अकाऊंट एक्सवर कायम सक्रिय असतात. वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर ते काय एक्सच्या माध्यमातून आपली भूमिका मांडत असतात. त्यांनी एक्सवर संजय शिरसाटांचा एक व्हिडीओ शेअर करत हे तर स्वाभिमान गहाण टाकणे अशी टीका केली आहे. त्यांनी ‘स्वाभिमान गहाण टाकणे’ म्हणजे काय माहिती आहे? हा व्हिडियो पहा! असे म्हणत उद्धव साहेबांच्या सभेला पाहुण्यासारखे येणारे फडणवीसांसाठी आज माईक लावायला धावत सुटले आहेत.. असा आहे यांचा #महाराष्ट्रधर्म अशी जोरदार टीका दानवे यांनी शिरसाटांवर केली आहे.

