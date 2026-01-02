जगातला सर्वात मोठा पक्ष म्हणवणाऱ्या भाजपला बाहेरून उमेदवार आणण्याची वेळ, अंबादास दानवे यांची टीका

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते अंबादास दानवे यांनी पत्रकार परिषदेत भाजप आणि सत्ताधाऱ्यांवर गंभीर आरोप केले. त्यांनी म्हटले की, उमेदवारीबाबत असंतोषाचे प्रमाण अतिशय कमी असून कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितल्याने पक्षाला फारसा फटका बसणार नाही. अनेक ठिकाणी चार-पाच इच्छुक असताना एका व्यक्तीलाच उमेदवारी देण्यात येते, त्यामुळे काही कार्यकर्ते नाराज होतात, परंतु ही भूमिका समजावून सांगितल्यास ते समजून घेतात असे त्यांनी स्पष्ट केले. इतर पक्षांतून कार्यकर्ते घेतल्याने नाराजी वाढली असून भाजपला स्वतःचे सक्षम कार्यकर्ते असतानाही बाहेरचे लोक घ्यावे लागत आहेत, त्यामुळे त्यांचेच कार्यकर्ते इतरत्र जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. आमच्याकडे जिथे सक्षम उमेदवार आहेत तिथे बाहेरचे घेतले नाहीत, केवळ उमेदवारांची कमतरता असलेल्या काही ठिकाणीच अपवादात्मक घटना घडल्या, असेही ते म्हणाले.
दानवे यांनी आरोप केला की एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने त्यांच्या पक्षाच्या उमेदवाराला फोन करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याआधीच जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांनीही फोन केल्याची माहिती त्यांच्याकडे असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा धमकींना आमचे उमेदवार घाबरणार नाहीत, कोकणवाडीतील धनगर समाजातील तांबे नावाच्या तरुण उमेदवाराला प्रथम पैशांचे प्रलोभन आणि नंतर अनधिकृत घर पाडण्याच्या धमक्या देण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. सत्तेचा माज आला असून निवडणुकीदरम्यान प्रशासनाचा गैरवापर होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. संबंधित अधिकाऱ्यांना त्यांनी इशारा दिला असून योग्य वेळी सर्वांचा हिशोब केला जाईल असेही ते म्हणाले.
निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेपाचे आरोप करताना त्यांनी म्हटले की, काही ठिकाणी उमेदवारांनी टोकन घेतले, शुल्क भरले तरी त्यांना अर्ज भरू दिला गेला नाही आणि गर्दीचा हवाला देत बाहेर काढण्यात आले. विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर उमेदवार नसताना तेथे कसे गेले हा गंभीर प्रश्न आहे, असे त्यांनी विचारले. निवडणूक काळात अधिकाऱ्यांना अनावश्यक बैठका घेण्याचा अधिकार नसताना असे झाले असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित केले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
भाजपवर दुसऱ्या पक्षातील नेते-कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात आणल्याचा, कुटुंबियांना उमेदवारी देऊन नातेवाइकांचे राजकारण पुढे रेटल्याचा आरोप त्यांनी केला. स्वतःला सर्वात मोठा पक्ष म्हणवूनही भाजपला बाहेरून उमेदवार आणावे लागत आहेत, हा मूळ प्रश्न असल्याचे ते म्हणाले. काही जण शिंदे गटात, काही भाजपमध्ये आणि काही त्यांच्या पक्षात गेले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
जादूटोणासंबंधी विचारले असता त्यांनी अशा गोष्टींना विज्ञानयुगात काही अर्थ नसल्याचे सांगितले. शिक्षकांना दिलेल्या नोटिसांबाबत निधन झालेल्यांनाही नोटिसा गेल्याने प्रशासन किती अलर्ट आहे हे दिसून येते, असे ते म्हणाले. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या संदर्भात कोणी चुकीची तुलना केली असेल तर ते चुकीचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. उत्तर भारतीय महापौर होईल, असे भाजप नेत्यांचे वक्तव्य उघड झाले असून मुंबई आणि मराठी नावांविषयी भाजपची दुटप्पी भूमिका समोर आली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. आयआयटी पवईचे नाव आयआयटी बॉम्बेच असावे, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी म्हटल्याचा उल्लेख करत त्यांनी मराठी अस्मितेचा प्रश्न उपस्थित केला.
निवडणुकीचा अजेंडा ठरलेला असून मागील कारभार आणि 2015 च्या वचननाम्याची स्थिती जनतेसमोर मांडू, तसेच शहराच्या भविष्यातील गरजांवर भूमिका जाहीर करू, असे दानवे यांनी सांगितले. जुन्या वक्तव्यांबाबत ते म्हणाले की, राजकारणात परिस्थितीनुसार गोष्टी बदलत असतात. पूजा मोरेबाबत त्यांनी ती मेहनती कार्यकर्ती असून तिची संधी हिरावली गेल्याचे दुर्दैव असल्याचे म्हटले. कॉल रेकॉर्डिंगबाबत त्यांनी अशा प्रकारात स्वतः कधी पडत नाही आणि ते चुकीचे आहे, असे स्पष्ट मत व्यक्त केले.
भाजपने गरज नसताना मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते घेतल्याने त्यांचेच कार्यकर्ते दुसरीकडे गेले, त्याचे परिणाम त्यांनाच भोगावे लागतील, असे दानवे म्हणाले. निवडणूक आयोग खरोखर स्वतंत्र आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी सत्तेचा गैरवापर होत असल्याचा आरोप पुन्हा नोंदवला आणि जनतेने व विरोधकांनी जागृत झाल्यास अशा प्रवृत्ती रोखल्या जातील, असा विश्वास व्यक्त केला.