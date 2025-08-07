राहु द्या, हे तुमच्याने होणार नाही! अंबादास दानवे यांचा सत्ताधाऱ्यांना टोला

सामना ऑनलाईन
|

राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्रकारांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी विषयी विचारले असता त्यांचा गोंधळ उडाला. त्यांनी आधी कर्जमाफीसाठी समिती काम करतेय असे सांगितले नंतर कर्जमाफीसाठी समिती स्थापन करणार असल्याचे सांगितले. त्यांच्या या गोंधळलेल्या अवस्थेवरून सध्या त्यांच्यावर टीका होत आहे.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी एक ट्विट करत सत्ताधाऱ्यांना जोरदार टोला लगावला आहे. ”कर्जमाफीसाठी आता समिती स्थापन करणार असे महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले. बावनकुळेजी, आपल्याच पक्षाचे नेते नितीन गडकरीजी एक गोष्ट कायम सांगतात, ‘इच्छा तिथे मार्ग… जिथे इच्छा नाही तिथे येते सर्वेक्षण, अभ्यास, समित्या, उपसमित्या आणि अहवाल.. हे सगळं येतं. आज आपण समितीचा खडा मारून पाहिलात, यातच आपली आणि आपल्या सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती दिसली… राहु द्या, हे तुमच्याने होणार नाही”, असा टोला अंबादास दानवे यांनी सत्ताधाऱ्यांना लगावला.

संबंधित बातम्या या पब्लिशरकडून आणखी

हिंदुस्थानवर 50 टक्के टॅरिफ लावून अमेरिकेची पाकिस्तानशी जवळीक, आसीम मुनीर यांना पुन्हा निमंत्रण

kapil-sharma

कपिल शर्माच्या कॅनडातील कॅफेवर गोळीबार, गँगस्टर गोल्डी ढिल्लोने घेतली जबाबदारी

ईडी गुन्हेगारांसारखी बेताल वागू शकत नाही; सुप्रीम कोर्टाने तपास यंत्रणेला पुन्हा फटकारले

निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारल्यावर भाजपला मिरच्या का झोंबतात? विजय वडेट्टीवार यांचा बोचरा सवाल

निवडणूक आयोगाने राहुल गांधींसोबत एका स्टेजवर उभं राहून त्यांच्या प्रश्नांची उत्तर द्यावी, आदित्य ठाकरे यांचे आव्हान

ED ने 23000 कोटींचा काळापैसा पीडितांना वाटला! सुप्रीम कोर्टात सॉलिसिटर जनरल काय म्हणाले? वाचा…

मुंबईकरांचे आरोग्य महत्त्वाचे, हायकोर्टाने सुनावले; कबुतरांना लोकवस्तीत दाणापाणी देण्यास मनाई

तुझं माझं जमेना, तुझ्या वाचून करमेना! ट्रम्प यांच्याकडून पुन्हा एलॉन मस्कचं कौतुक

मोठी बातमी! ऋषभ पंत Asia Cup 2025 मधून बाहेर, वेस्ट इंडिजविरुद्ध खेळण्यावरही सस्पेन्स