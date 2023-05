सुवर्ण मंदिरानजीक तिसरा स्फोट, पाच जण ताब्यात

अमृतसर येथे बुधवारी मध्यरात्री आणखी एक स्फोट झाला आहे. अमृतसर येथील प्रसिद्ध सुवर्ण मंदिराच्या नजीक असलेल्या सराईजवळ हा स्फोट झाला आहे. या परिसरात आधीच सुरक्षा व्यवस्था असताना हा स्फोट झाल्याने नागरिकांची पाचावर धारण बसली. या प्रकरणी अमृतसर पोलिसांनी पाच जणांना ताब्यात घेतलं आहे.

#WATCH | Punjab: A loud sound was heard near the Golden Temple in Amritsar. Police personnel and forensic team members are at the spot. Probe underway.

A person was injured in a blast on May 8 at Heritage Street near Golden Temple, the very site where an explosion took place on… pic.twitter.com/xkX725gn98

— ANI (@ANI) May 10, 2023