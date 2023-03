अमृता फडणवीस धमकी प्रकरणी तरुणीला ताब्यात घेतले, मुंबई पोलिसांची कारवाई

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Maharashtra Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis) यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून डिझायनर अनिक्षा हिला ताब्यात घेण्यात आलं आहे.

अनिक्षाने एका फौजदारी गुन्ह्याप्रकरणी आपल्याला 1 कोटी रुपयांची लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप अमृता फडणवीस यांनी केला होता. अनिक्षा जवळपास दीड वर्षांपूर्वी अमृता फडणवीस यांच्या संपर्कात आली होती. या दरम्यान या महिलेने अमृता फडणवीस यांची त्यांच्या निवासस्थानी भेटही घेतली. या भेटीदरम्यान अनिक्षाने अमृता फडणवीस यांना काही बुकींची माहिती देऊ केली. या बुकींद्वारे पैसे कमावून देण्याचा अनिक्षाचा उद्देश होता. तसेच एका फौजदारी गुन्ह्यात वडिलांविरोधातील केस दाबण्यासाठी एक कोटी रुपयांची लाच देण्याचाही प्रयत्न केला.

Maharashtra | A person has been detained from Ulhasnagar by Mumbai police in a matter pertaining to blackmailing and threatening Deputy CM Devendra Fadnavis’ wife Amruta Fadnavis. The detained accused is being interrogated further: Mumbai Police

