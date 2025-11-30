IPL गाजवणाऱ्या आंद्रे रसलची निवृत्तीची घोषणा; आता नवीन प्रवासाला सुरुवात करणार, वाचा…

सामना ऑनलाईन
|

गोलंदाजी, फलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण या तिन्ही आघाड्यांवर दमदार कामगिरी करून प्रतिस्पर्धी संघांना धाकात ठेवणारा कोलकाता नाईट रायडर्सचा विस्फोटक खेळाडू आंद्रे रसलने IPL मधून निवृत्तीची घोषमा केली आहे. आंद्रे रसलने अचनाक निवृत्ती घेत सर्वांनाच धक्का दिला आहे. कोलाकाताने IPL 2026 च्या मिनी लिलावापूर्वी त्याला कोलकाताने रिलीज केले होते. आता आंद्रे रसलने IPL 2026 मध्ये एका नव्या भुमिकेत दिसणार आहे.

आंद्रे रसलने सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ शेअर करत त्याने आपल्या निवृत्तीची घोषणा केली आहे. तो म्हणाला की, “आयपीएलमधून निवृत्ती घेत आहे, पण यात कोणताही अहंकार नाही. आयपीएलमध्ये किती छान प्रवास होता. आठवणीतले 12 हंगाम आणि KKR कुटुंबाकडून मिळालेलं भरपूर प्रेम. मी अजूनही जगभरातील इतर प्रत्येक लीगमध्ये षटकार मारत राहीन आणि विकेट घेत राहीन.” असं म्हणत त्याने आपल्या निवृत्तीची घोषणा केली आहे.

तो पुढे म्हणाला की, “मी घर सोडत नाहीये. तुम्हाला मी KKR च्या सपोर्ट स्टाफमध्ये एका नवीन भूमिकेत दिसेल.” खेळाडू म्हणून निवृत्ती घेतानाच, सपोर्ट स्टाफमधून नवीन प्रवासाला सुरुवात करणार असल्याचं सुद्धा त्याने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

आंद्रे रसलचा IPL प्रवास 2012 साली दिल्ली कॅपिटल्ससोबत सुरू झाला. दोन हंगाम दिल्ली कडून खेळल्यानंतर 2014 साली KKR च्या ताफ्यात त्याची एन्ट्री झाली. आंद्रे रसलची संघात एन्ट्री आणि त्याच वर्षी कोलकाताने आयपीएलच विजेतेपद पटकावलं. जवळपास 12 वर्ष आंद्रे रसल कोलकाता नाईट रायडर्स संघाचा महत्त्वपूर्ण भाग राहिला आहे. त्याने आपल्या या संपूर्ण कारकिर्दीमध्ये 140 सामने खेळले असून 2651 धावा करत 123 विकेट घेतल्या आहेत.

