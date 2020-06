पाकिस्तानकडून शस्त्रसंधीचे उल्लंघन, एक जवान शहीद

जम्मू कश्मीरमधील राजौरी जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानने गोळीबार व उखळी तोफांचा हल्ला करत शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले. या हल्ल्यात एक जवान शहीद झाला तर एक सामान्य नागरिक जखमी झाला आहे.

One Indian Army jawan lost his life in ceasefire violation by Pakistan in Rajouri sector of Jammu and Kashmir: Indian Army Sources

— ANI (@ANI) June 11, 2020