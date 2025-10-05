बॅग पॅकर्स – नयनरम्य बियास कुंड

>> चैताली कानिटकर , [email protected]
वेदवाङ्मयात विपाट या नावाने ओळखली जाणारी आपल्याला परिचित असणारी बियास नदी! बियास कुंड ट्रेक हा मनालीजवळील एक अतिशय निसर्गरम्य आणि रोमांचक ट्रेक. मनालीतून वाहणाऱया बियास नदीच्या उगम स्थानापर्यंत आपल्याला घेऊन जाणारा बियास कुंड ट्रेक अतिशय सुंदर व नवशिक्यांसाठी सर्वोत्तम आहे. बियास कुंड ट्रेक 3700 मीटर उंचीवर असलेल्या बियास नदीच्या उगमस्थानाकडे आणि तिच्या सभोवतालच्या अनेक प्राचीन हिमनद्यांकडे घेऊन जातो. बियास कुंड या सुंदर तलावाशी स्थानिक आख्यायिका देखील जोडली गेली आहे. असे मानले जाते की, महाभारत लिहिणारे ऋषी महर्षी व्यास येथे नियमितपणे स्नान करायचे आणि म्हणूनच या तलावाचे नाव बियास कुंड आहे. या ट्रेकच्या वाटेत धबधबे आणि बियास कुंड नावाचा स्फटिकासारखा स्वच्छ तलाव आहे. बियास कुंडकडे जाणारा मार्ग सोलांग नाल्याजवळून सुरू होतो. सोलांग नाल्यापासून धुंडीपर्यंत एक जीप रस्ता जातो जिथे एसएएसई, मनाली येथे एक अभ्यास युनिट आहे.
पीर पंजाल पर्वतरांगांनी वेढलेल्या या ट्रेकची उंची 12200 फूट आहे. ट्रेक फक्त चार दिवसांचा असून सोपा ते मध्यम पातळीत येतो. बेस कॅम्पपर्यंत पोहोचण्यासाठी ट्रेनने यायचे असेल तर जवळील स्टेशन चंदिगढ आहे तर विमानानं यायचे असल्यास जवळचे विमानतळ भुंतर आहे. कोणत्याही ट्रेकिंग कंपनीसोबत जाताना मनालीत रिपोर्टिंग करावे लागते व मग ट्रेकिंगला सुरवात होते. मनाली ते धुंडी ड्राइव्ह आहे व नंतर तीन तास पालछनी थाचपर्यंत चालावे लागते. पुढील दिवसांत पालछनी थाच ते लोहाली हा 3-4 तासांचा ट्रेक करता येतो.
लोहालीकडे जाताना बर्फाच्छादित शिखरांनी वेढलेले एक सुंदर उंच कुरण लागते. हे उंचावरील कुरण आहे. तिथे पोहोचण्यासाठी 2-3 तासांचा प्रवास करावा लागतो. हा मार्ग शंकूच्या आकाराच्या झाडांमधून अल्पाइन कुरणांपर्यंत जातो. हा मार्ग मध्यम असून त्या दरम्यान काही चढाई देखील कराव्या लागतात. आपण बकर गवतावर पोहोचताच बर्फाच्छादित शिखरे, खडकाळ पर्वत, हिमनद्या आणि मोरेन दिसतात. या पर्वतरांगेत केलेल्या सर्व मोहिमा आणि ट्रेकिंगसाठी बकर गवत हा एक महत्त्वाचा तळ आहे. या ट्रेकचा पुढचा थांबा म्हणजे बियास कुंड, जो मोठय़ा पर्वतरांगांच्या कुशीत वसलेला एक पवित्र तलाव आहे.
लोहालीहून, हा मार्ग लेडी लेग म्हणून ओळखल्या जाणाऱया एका उंच भागातून जातो व बियास कुंडच्या शिखरावर पोहचवतो. हा दिवस आपल्या ट्रेकिंगच्या आधीचा फिटनेस तपासतो कारण ट्रेक करत करत आपण 12200 फुटावर पोहोचतो. इथे पोहोचल्यानंतर बियास कुंडचे अंतकरणात साठवून ठेवावे इतके विहंगम रूप दिसते. यानंतर रात्री कॅम्प करताना आकाश दर्शनाचा आनंदही घेता येतो.
हा ट्रेक एप्रिल ते ऑक्टोबर या काळात कधीही करता येतो. अगदी एप्रिल, मे, जून मध्येही हा ट्रेक नयनरम्य ठरतो. जुलै, ऑगस्टमध्ये हिरव्या कुरणांसोबत अनेकविध रंगांची फुलेही ट्रेकच्या वाटेवर उमललेली दिसतात. ट्रेकच्या महिनाभर आधी रोज 35 मिनिटांत पाच किलोमीटर धावण्याचा सराव असेल तर नक्कीच ट्रेक करताना न थकता सर्व ट्रेकिंगची मजा अनुभवता येईल.
कमी दिवसांचा हा ट्रेक प्राथमिक पातळीवरील असल्याने नवशिक्यांसाठी उत्तम आहे यात शंकाच नाही.